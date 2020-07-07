Нападник Назарій Русин у київському Динамо не використав свої нагоди, яких було достатньо.

По це заявив футбольний агент Вячеслав Заховайло.

"Про Русина було багато позитивних розмов, коли він був у Зорі, а тепер ми бачимо, що Назарій не відповідає рівню Динамо. Гравці повинні розуміти, що коли тобі дають шанс, ти його або використовуєш, або ні. Ніхто в Динамо не буде чекати роками. Київський клуб заточений під результат.

Русин не використав свої нагоди, яких було достатньо. Все, до побачення! Привіт, ФК Львів. Назарію не варто звинувачувати тренера, вболівальників або спеціалістів – лише самого себе.

Це ж не вказує на те, що Русин – поганий гравець. Він футболіст іншого рівня. Нехай він на мене не ображається, я просто констатую факт", - зазначив Заховайло.