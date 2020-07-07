 Заховайло: Русин – не рівень Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Призначено нову дату матчу Польща - Україна
Вчора 21:09 1263
У четвер Карпати можуть позбавити професіонального статусу
Сьогодні 21:39 18
Маркевич: Хто зараз маразматик? Від Динамо залишилася тільки назва
Сьогодні 21:10 486
Броканело очолив херсонський Продексім
Сьогодні 19:39 385
Стало відомо, скільки грошей Канело пропонує Дерев'янченку за бій
Сьогодні 19:10 1102 1
Рух вдома програв Агробізнесу у 20 турі Першої ліги
Сьогодні 18:54 563
Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності
Сьогодні 10:29 2451
Сезон в НХЛ відновиться 1 серпня
Сьогодні 09:11 2350
Гравці Тоттенгема ледь не побилися прямо на полі
Сьогодні 08:43 3222
Кравець забив гол у ворота Бешикташа
Сьогодні 08:27 2706
Блоги
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера Valeriy Ruchka
03.07.2020 13:01 1752
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
02.07.2020 05:29 7218
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6648
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
01.07.2020 12:17 1770 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
01.07.2020 10:57 1048
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:39 Футбол У четвер Карпати можуть позбавити професіонального статусу 18
21:25 Футбол Мілевський потрапив у збірну туру чемпіонату Білорусі 182
21:10 Футбол Маркевич: Хто зараз маразматик? Від Динамо залишилася тільки назва 486
20:55 Футбол Павлов: За поразку у фіналі Ворсклу ніхто не буде критикувати 432
20:40 Баскетбол Барселона хоче підписати 40-річного ветерана НБА 990
20:25 Футбол ПФЛ перенесла два матчі Першої ліги через коронавірус 635
20:24 Блог Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія 912
20:10 Бокс Тренер Мейвезера: У бою з Ломаченком віддаю перевагу Лопесу 1333 1
19:55 Футбол Манчестер Юнайтед пропонує новий контракт Погба 674
19:39 Футзал Броканело очолив херсонський Продексім 385
19:24 Футбол Заховайло: Русин – не рівень Динамо 1246 1
19:10 Бокс Стало відомо, скільки грошей Канело пропонує Дерев'янченку за бій 1102 1
18:54 Футбол Рух вдома програв Агробізнесу у 20 турі Першої ліги 563
18:40 Футбол Андерлехт близький до того, щоб оголосити про перехід Михайліченка 1306
18:25 Бокс Вайт: У бою зі мною може бути краща версія Повєткіна 1782
18:10 Футбол Кривошеєнко сумнівається, що Рух зможе вийти до УПЛ 1471
17:55 Футбол Інтер запропонує новий контракт Мартінесу 1334
17:40 Теніс Федерер планує виступити на Вімблдоні-2021 1294
17:25 Футбол Призначено нового помічника Каштру у Шахтарі 1379
17:10 Футбол Колишній тренер Дніпра очолив клуб іспанської Ла-Ліги 1980
16:55 Футбол Шахтар підтвердив перехід Селіккаї у Спортінг 1682
16:40 Теніс У США скасовані турніри ITF 1694
16:26 Футбол Оболонь Бровар - Прикарпаття 3:3. Огляд матчу 1597
16:11 Футбол У Києві попрощались із видатним динамівцем Трошкіним 2388
15:54 Футбол Ексгравець Шахтаря очолив Полісся 2346

Заховайло: Русин – не рівень Динамо

Сьогодні 19:24 1246 1
Експерт розкритикував нападника киян
Заховайло: Русин – не рівень Динамо
#Динамо, #Русин

Джерело - bookmaker-ratings.com.ua.

Нападник Назарій Русин у київському Динамо не використав свої нагоди, яких було достатньо.

По це заявив футбольний агент Вячеслав Заховайло.

"Про Русина було багато позитивних розмов, коли він був у Зорі, а тепер ми бачимо, що Назарій не відповідає рівню Динамо. Гравці повинні розуміти, що коли тобі дають шанс, ти його або використовуєш, або ні. Ніхто в Динамо не буде чекати роками. Київський клуб заточений під результат.

Русин не використав свої нагоди, яких було достатньо. Все, до побачення! Привіт, ФК Львів. Назарію не варто звинувачувати тренера, вболівальників або спеціалістів – лише самого себе.

Це ж не вказує на те, що Русин – поганий гравець. Він футболіст іншого рівня. Нехай він на мене не ображається, я просто констатую факт", - зазначив Заховайло.

Раніше, Динамо з Циганковим та Миколенко вирушило на фінал Кубка України проти Ворскли.

Коментарі ()