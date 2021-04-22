Аталанта з Маліновським втратила перемогу над Ромою

Аталанта перервала серію з 5 поспіль перемог у Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру Серії А Рома вдома зіграла внічию з Аталантою.

Матч завершився з рахунком 1:1. Відзначимо, що Аталанта догравала матч у меншості, на 69-й хвилині арбітр другу жовту картку показав Робіну Госенсу. Також на останній хвилині гри був вилучений захисник Роми Ібанез.

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Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом на 26-й хвилині матчу та був замінений на 59-й хвилині. Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

32 тур, 22 квітня

Рома - Аталанта 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Маліновський, 1:1 - 75 Крістанте