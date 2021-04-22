 Аталанта з Маліновським втратила перемогу над Ромою | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта з Маліновським втратила перемогу над Ромою

Вчора 21:25 776 0
Аталанта перервала серію з 5 поспіль перемог у Серії А
Аталанта з Маліновським втратила перемогу над Ромою
#Рома, #Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру Серії А Рома вдома зіграла внічию з Аталантою.

Матч завершився з рахунком 1:1. Відзначимо, що Аталанта догравала матч у меншості, на 69-й хвилині арбітр другу жовту картку показав Робіну Госенсу. Також на останній хвилині гри був вилучений захисник Роми Ібанез.

Актуально: Відео голу Маліновського у матчі проти Роми

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом на 26-й хвилині матчу та був замінений на 59-й хвилині. Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А
32 тур, 22 квітня

Рома - Аталанта 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Маліновський, 1:1 - 75 Крістанте

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