УЄФА не покарає клуби Суперліги

Клуби-засновники Суперліги не покарають

Асоціація європейських клубів (ECA) виступила із заявою, в якій повідомила про те, що 12 клубів-творців Суперліги не притягнуть до покарання за свої дії.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому виконкомі УЄФА.

"Після подій цього тижня ми хочемо рухатися далі і надихнути світову футбольну спільноту перед поверненням матчів. Клуби можуть домогтися успіху як на полі, так і за його межами, тільки якщо ми будемо працювати спільно", - йдеться у заяві ECA.

Раніше, головний спонсор Суперліги вийшов з проєкту.