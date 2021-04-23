УЄФА не покарає клуби Суперліги

Джерело - sport.ua.
Асоціація європейських клубів (ECA) виступила із заявою, в якій повідомила про те, що 12 клубів-творців Суперліги не притягнуть до покарання за свої дії.
Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому виконкомі УЄФА.
"Після подій цього тижня ми хочемо рухатися далі і надихнути світову футбольну спільноту перед поверненням матчів.
Клуби можуть домогтися успіху як на полі, так і за його межами, тільки якщо ми будемо працювати спільно", - йдеться у заяві ECA.
Раніше, головний спонсор Суперліги вийшов з проєкту.