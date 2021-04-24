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ФК Львів - Десна 1:0. Огляд матчу

Вчора 22:55 638 0
Огляд матчу ФК Львів - Десна
ФК Львів - Десна 1:0. Огляд матчу
#ФК Львів, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі УПЛ ФК Львів вдома обіграв Десну.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 24 квітня

ФК Львів - Десна 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Ренанн 

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Алваро Тавареш (Рафаель Сабіно 78), Ренан Абнер до Кармо де Олівейра (Назарій Нич 64), Енес Махмутович, Володимир Якимець, Фран Чірьяк, Андрій Бусько, Артур Ременяк (Дмитро Семенів 78), Ернест Антві, Маруан Міхобі

Десна: Євген Паст, Павло Полегенько (Юхим Конопля 63), Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Євген Чепурненко (Леван Арвеладзе 63), Андрій Гітченко, Денис Безбородько (Максим Дегтярьов 46), Андрій Мостовий (Артем Сухоцький 46), Олексій Гуцуляк, Максим Імереков

Попередження: Енес Махмутович 56, Олексій Довгий 69, Фран Чірьяк 82 - Андрій Мостовий 27, Владислав Калитвинцев 77

Вилучення: Махмутович 90+3

Раніше, Колос розгромив Ворсклу та увірвався у зону єврокубків.

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