Колос - Ворскла 3:0. Відео голів

Відео голів матчу Колос - Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі УПЛ Колос вдома обіграв Ворсклу.

47 хвилина. Відео голу Костишина

66 хвилина. Відео голу Чурка

88 хвилина. Відео голу Смирного

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 24 квітня

Колос - Ворскла 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Костишин, 2:0 - 66 Чурко, 3:0 - 88 Смирний

Колос: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Чорноморець, Богданов (Задоя, 89), Мілько, Антюх (Смирний, 63), Костишин (Ільїн, 78), Чурко (Нгамба, 89), Хльобас (Ісаєнко, 63)

Ворскла: Різник, Яворський, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр (Челядін, 73), Тілль (Нестеренко, 85), Пуцлін (Луізао, 66), Кулач, Степанюк (Кравчук, 73)

Попередження: Костишин, 24 – Скляр, 37, Яворський, 65, Альюн, 84

Раніше, Рух розгромив Маріуполь та покинув зону вильоту в УПЛ.