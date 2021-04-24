Федик оцінив перспективи Руху в УПЛ

Головний тренер Руху Іван Федик вірить, що клуб зможе залишитися в УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Всі набрані очки, навіть нічийні результати, є для нас цінними. Дуже добре, що забили три голи на виїзді. Гадаю, ми на це заслужили. Вітаю всіх нас з перемогою.

Завдяки тому, що ми були готові до всіх варіантів, які Маріуполь міг нам запропонувати впродовж зустрічі, здобули три очки. Також важливу роль відіграла самовіддача футболістів. Вважаю, що всі футболісти, які вийшли на заміну, підсилили гру.

Ключовий момент зустрічі – це поява на полі Андрія Борячука. Кондраков своєю грою не розчарував. Планувалось, що Борячук вийде у стартовому складі, але перед початком матчу вирішили поставити Данііла, а Андрія випустити на заміну.

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У другому таймі ми змінили деякі тактичні моменти і накривали суперника дещо вище. Вважаю, від цього аспекту сьогодні дуже багато залежало.

Не можу сказати, що перед цією грою над нами був певний вантаж. Ми готуємося до кожного окремого матчу і віддаємося на повну. Зараз головне завдання в кожному протистоянні набирати три залікові бали.

Звісно, я вірю в те, що Рух залишиться в еліті. Пообіцяти нічого не можу, адже це футбол, але я вірю в це", - відзначив Федик.