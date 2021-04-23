 Маріуполь - Рух 0:3. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Рух 0:3. Огляд матчу

Вчора 22:55 499 0
Огляд матчу Маріуполь - Рух
Маріуполь - Рух 0:3. Огляд матчу
#Маріуполь, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі УПЛ Маріуполь поступився Руху.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 23 квітня

Маріуполь - Рух 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Климчук (пен), 0:2 - 76 Борячук, 0:3 - 88 Рунич

Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов, Дмитро Мишньов, Олег Очеретько (Олексій Кащук 68), Кирило Меліченко (Ігор Кирюханцев 55), Артем Бондаренко (Сергій Горбунов 77), В'ячеслав Танковський, Петро Стасюк

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Юрій Климчук (Остап Притула 74), Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Данило Кондраков (Андрій Борячук 58), Богдан Бойчук (Василь Рунич 86), Максим Білий, Мілош Стаменкович, Андрій Кухарук (Юрій Копина 86 ), Роман Карасюк

Попередження: Ярослав Мартинюк 30, Богдан Бойчук 79

Вилучення: Сергій Чоботенко 65

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