Селезньов може перейти у Верес - ЗМІ

Євген Селезньов може змінити клуб

Джерело - ТаТоТаке.

Верес і форвард Євген Селезньов провели попередні переговори з приводу можливої ​​співпраці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Сторони ще не домовилися, однак гравець дав зрозуміти, що готовий йти на поступки по зарплаті, щоб підписати контракт з клубом, якщо "Верес" вийде в УПЛ.

Команда Юрія Вірта зараз лідирує в Першій лізі.

Сам Селезньов не залишає надій стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Для цього йому потрібно забити ще 8 голів.

Раніше, Костишин і Засуха поставили крапку в історії із Селезньовим.