Селезньов може перейти у Верес - ЗМІ

Джерело - ТаТоТаке.
Верес і форвард Євген Селезньов провели попередні переговори з приводу можливої співпраці.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Сторони ще не домовилися, однак гравець дав зрозуміти, що готовий йти на поступки по зарплаті, щоб підписати контракт з клубом, якщо "Верес" вийде в УПЛ.
Команда Юрія Вірта зараз лідирує в Першій лізі.
Сам Селезньов не залишає надій стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Для цього йому потрібно забити ще 8 голів.
Раніше, Костишин і Засуха поставили крапку в історії із Селезньовим.