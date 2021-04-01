Костишин і Засуха поставили крапку в історії із Селезньовим

Джерело - Чемпіон.
Євген Селезньов не зміг змінити думку президента Андрія Засухи та головного тренера Колоса Руслана Костишина щодо свого майбутнього у Колосі.
Про це заявив журналіст каналів Футбол Ігор Бурбас.
"Довгоочікувана тристороння зустріч у ковалівському форматі відбулася. Костишин та Селезньов нарешті подивилися один одному в очі. Але навіть за присутності президента Засухи не порозумілися. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії", - зазначив Бурбас.
Довгоочікувана тристороння зустріч у ковалівському форматі відбулася. Костишин та Селезньов нарешті подивилися один одному в очі. Але навіть за присутності президента Засухи не порозумілися. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії.— Igor Burbas (@iburbas) April 1, 2021
Нагадаємо, контракт Селезньова належить Колосу, але форвард був виключений зі складу команди після конфлікту з головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за ковалівців 12 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.
Раніше, Селезньов назвав причини конфлікту у Колосі.