Манчестер Юнайтед планує повернути Роналду

Кріштіану Роналду може змінити клуб

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може повернутися у Манчестер Юнайтед, за який виступав на початку кар'єри.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Англійський клуб вже зв'язався з агентом футболіста Жорже Мендешем на предмет потенційного переходу. "Червоні дияволи" стежать за ситуацією з Кріштіану у Ювентусі. Контракт португальця закінчується влітку 2023 року.

Роналду захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік.

У нинішньому сезоні 36-річний форвард провів 28 матчів в італійській Серії А, забив 25 голів (5 - з пенальті) і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Кавані готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед.