 Кавані готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Кавані готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:55 541 0
Нападник схиляється до того, щоб залишитися у клубі
Кавані готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед
#Кавані, #МЮ

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані, ймовірно, залишиться в англійському клубі ще на сезон.

Про це повідомляє ESPN.

34-річний уругваєць поки не прийняв остаточного рішення, однак тепер схиляється до того, щоб продовжити контракт з клубом.

Кавані вважає, що виступи за Манчестер Юнайтед допоможуть йому підвищити шанси на потрапляння на чемпіонат світу-2022.

Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.

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