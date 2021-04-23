Кавані готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед

Нападник схиляється до того, щоб залишитися у клубі

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані, ймовірно, залишиться в англійському клубі ще на сезон.

Про це повідомляє ESPN.

34-річний уругваєць поки не прийняв остаточного рішення, однак тепер схиляється до того, щоб продовжити контракт з клубом.

Кавані вважає, що виступи за Манчестер Юнайтед допоможуть йому підвищити шанси на потрапляння на чемпіонат світу-2022.

Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.