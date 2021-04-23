Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло

Де Дзербі може очолити донецький клуб

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар намагається переконати 41-річного головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі очолити гірників у наступному сезоні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Фахівця біля керма донецької команди хоче бачити директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна. Шахтар пропонує Де Дзербі дворічний контракт.

#Shakhtar are pushing to convince Roberto #DeZerbi, who is the first choice of sports director Srna for the next season. Offered 2-years contract. #transfers https://t.co/9uVedSIaIm — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2021

Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року.

У поточному сезоні Сассуоло посідає 8 місце в Серії А, зігравши 32 матчі з різницею забитих і пропущених м'ячів 54-50 і набравши 49 очок.

З 2019 року Шахтар очолює португальський фахівець Луїш Каштру.