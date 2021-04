Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло

Донецький Шахтар намагається переконати 41-річного головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі очолити гірників у наступному сезоні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Фахівця біля керма донецької команди хоче бачити директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна. Шахтар пропонує Де Дзербі дворічний контракт.

