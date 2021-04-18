 Срна лобіює призначення Де Дзербі у Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Срна лобіює призначення Де Дзербі у Шахтар

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У Шахтарі можу змінитися головний тренер
Срна лобіює призначення Де Дзербі у Шахтар
#Шахтар, #Де Дзербі, #Каштру

Джерело - sport.ua.

У наступному сезоні Шахтар може очолити нинішній наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє журналіста Ніколо Скіра.

Призначення Де Дзербі у Шахтар лобіює директор по футболу донецького клубу Даріо Срна, який дуже симпатизує методам роботи 41-річного італійського фахівця.

З командою Де Дзербі Срна перетинався в італійській Серії А в сезоні-2018/19, коли хорват виступав за Кальярі, а коуч фінішував з "Сассуоло" на 11-му місці в лізі.

Крім Шахтаря, на Де Дзербі претендує неназваний клуб іспанської Ла-Ліги.

Раніше, Шахтар розпочав переговори із Де Дзербі.

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