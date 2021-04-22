Головний тренер Шахтаря отримав пропозицію з Катару

Джерело - sport.ua.
59-річний португальський фахівець Луїш Каштру по завершенні сезону з високою часткою ймовірності залишить посаду головного тренера Шахтаря.
Про це повідомляє Maisfutebol.
Контракт Каштру з гірниками закінчується, а нова угода підписана, швидше за все, не буде, так як донецький клуб веде інтенсивні переговори з коучем Сассуоло Роберто Де Дзербі.
Своєю чергою, Луїш Каштру вже отримав пропозицію з Катару, і може після відходу з Шахтаря очолити один з тамтешніх клубів, де до послуг португальця виявляють великий інтерес.
Найбільш яскравими досягненнями Каштру за дворічний період роботи з Шахтарем є тогорічне чемпіонство з відривом у 23 очки від другого місця в Україні, а також вихід в півфінал Ліги Європи-2019/20.