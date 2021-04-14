Ювентус підготував дворічний контракт для Агуеро

Нападник може перебратися до Італії

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який в кінці сезону стане вільним агентом, привернув увагу багатьох грандів світового футболу.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Аргентинського форварда хоче підписати Ювентус. Туринський клуб запропонував Серхіо дворічний контракт.

Раніше повідомлялося, що Агуеро бажає підписати Барселона, сам футболіст готовий перебратися в каталонський клуб.

Нагадаємо, що Агуеро захищає кольори Манчестер Сіті з літа 2011 року після переходу з мадридського Атлетіко за € 40 мільйонів. У поточному сезоні аргентинець провів за містян 14 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.