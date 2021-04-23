Гасперіні вказав причину заміни Маліновського у матчі з Ромою

Джерело - Football Italia.
Заміна Руслана Маліновського у матчі 32-го туру Серії Аталанти з Ромою (1:1) не прийшла на користь команді.
Про це заявив наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
"Маліновський втомився, у нас з'явилися прогалини в центрі поля. Потрібні були свіжі ноги, але Пашалич не став гарною заміною.
Деякі промахи просто шокували. Це брак концентрації. Шкода, тому що часто наші заміни виявлялися вирішальними", - зазначив Гасперіні.
Руслан Маліновський був найкращим у складі команди у матчі з Ромою.