Гасперіні вказав причину заміни Маліновського у матчі з Ромою

Заміна Руслана Маліновського у матчі 32-го туру Серії Аталанти з Ромою (1:1) не прийшла на користь команді.

Про це заявив наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"Маліновський втомився, у нас з'явилися прогалини в центрі поля. Потрібні були свіжі ноги, але Пашалич не став гарною заміною.

Деякі промахи просто шокували. Це брак концентрації. Шкода, тому що часто наші заміни виявлялися вирішальними", - зазначив Гасперіні.