КДК УАФ знову відклало розгляд справи Гельзіна

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу задовольнив чергове клопотання президента донецького Олімпіка Владислава Гельзіна і відклав розгляд його справи.

Про це розповів Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Планували сьогодні розглянути справу президента Олімпіка, але вже в третій раз отримали від нього прохання перенести справу. На цей раз він сказав, що через проблеми зі здоров'ям змушений виїхати з України і буде перебувати в літаку. Каже, що хоче особисто бути присутнім на засіданні.

Ми вже в третій раз пішли йому назустріч, щоб нас ніхто не звинувачував, що ми не забезпечуємо йому всі можливості для захисту. Перенесли на наступний четвер засідання.

Якщо у нього знову не вийде прийти, то будемо розглядати без нього", - сказав Грищенко.