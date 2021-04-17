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Гельзін може отримати 5-річну дискваліфікацію

Сьогодні 12:15 48 0
Став відомий можливий термін дискваліфікації Гельзіна
Гельзін може отримати 5-річну дискваліфікацію
#Гельзін, #Олімпік

Джерело - Денисов TIME.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін на тривалий час може бути відсторонений від футболу.

Про це розповів телеведучий Олександр Денисов.

"Що чекає Гельзіна? Футбольний прокурор Франческо Баранка вимагає пожиттєвого відсторонення президента Олімпіка від футболу.

Судячи з того, що зробив Гельзін, ніхто не може виправдовувати його поведінку. Навіть сам він називає це неправильним і великою емоційною помилкою. Однак, казати, що за таке людину треба пожиттєво відсторонювати від футболу – напевно, теж емоції.

Що конкретно може "світити" Гельзіну за цю історію? Найочевидніший варіант сьогодні – відсторонення його від футболу терміном на п'ять років плюс ще п'ять років умовно. Це дуже жорстке покарання, але саме так, відповідно до моєї інформації, буде виглядати для Гельзіна закінчення цієї історії", – сказав Денисов.

Раніше, КДК УАФ відклав розгляд справи Гельзіна.

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