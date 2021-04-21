Олександрія - Зоря: Серія післяматчевих пенальті

Серія післяматчевих пенальті матчу Олександрія - Зоря

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Кубка України 2020/21 Олександрія вдома поступилась Зорі.

Кубок України

1/2 фіналу, 21 квітня

Олександрія - Зоря 1:1 (0:1) - пенальті 3:4

Голи: 0:1 - 20 Кочергін, 1:1 - 90+1 Бондаренко (пен)

Серія пенальті: Назарина Єгор — 1:0, Шастал Дмитро — 1:1, Шахаб — 2:1, Бондаренко Валерій — 2:2, Іванісеня Дмитро — 2:2 (мимо воріт), Мишенко Богдан — 2:3, Юрченко Владлен — 3:3, Дубра Каспарс — 3:3 (вище воріт), Фаворов Денис — 4:3, Стецьков Тимур — 4:3 (Микита Шевченко)

Олександрія: Паньків Юрій (К), Бабогло Владислав (Пашаєв Пашаєв, 46'), Ковалець Кирило (Шастал Дмитро, 71'), Третьяков Максим (Мишенко Богдан, 84'), Дришлюк Кирило, Лучкевич Валерій (Стецьков Тимур, 80'), Сітало Артем (Устименко Денис, 71'), Банада Євген, Вантух Роман, Бондаренко Валерій, Дубра Каспарс

Зоря: Васіль Нікола (Шевченко Микита, 120'), Фаворов Денис, Іванісеня Дмитро, Вернидуб Віталій (К), Циганікс Андрейс, Нащарина Єгор, Кочергін Владислав, Юрченко Владлен, Кабаєв Владислав (Луньов Максим, 104'), Гладкий Олександр (Цвек Ловро, 90'), Аллахяр (Шахаб, 104')

Попередження: Бондаренко Валерій, 63' — Кочергін Владислав, 7', Іванісеня Дмитро, 61', Гладкий Олександр, 62', Циганікс Андрейс, 79', Вернидуб Віталій (111')

Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України.