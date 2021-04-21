 Олександрія - Зоря 1:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Зоря 1:1. Відео голів

Вчора 22:38 862 0
Відео голів матчу Олександрія - Зоря
Олександрія - Зоря 1:1. Відео голів
#Олександрія, #Зоря, #Кубок України

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Кубка України 2020/21 Олександрія вдома поступилась Зорі.

20 хвилина. Відео голу Кочергіна

90+1 хвилина. Відео голу Бондаренка

Кубок України
1/2 фіналу, 21 квітня

Олександрія - Зоря 1:1 (0:1) - пенальті 3:4

Голи: 0:1 - 20 Кочергін, 1:1 - 90+1 Бондаренко (пен)

Олександрія: Паньків Юрій (К), Бабогло Владислав (Пашаєв Пашаєв, 46'), Ковалець Кирило (Шастал Дмитро, 71'), Третьяков Максим (Мишенко Богдан, 84'), Дришлюк Кирило, Лучкевич Валерій (Стецьков Тимур, 80'), Сітало Артем (Устименко Денис, 71'),  Банада Євген, Вантух Роман, Бондаренко Валерій, Дубра Каспарс

Зоря: Васіль Нікола (Шевченко Микита, 120'), Фаворов Денис, Іванісеня Дмитро, Вернидуб Віталій (К), Циганікс Андрейс, Нащарина Єгор, Кочергін Владислав, Юрченко Владлен, Кабаєв Владислав (Луньов Максим, 104'), Гладкий Олександр (Цвек Ловро, 90'), Аллахяр (Шахаб, 104')

Попередження:  Бондаренко Валерій, 63' — Кочергін Владислав, 7', Іванісеня Дмитро, 61', Гладкий Олександр, 62', Циганікс Андрейс, 79', Вернидуб Віталій (111')

Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України.

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