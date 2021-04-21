Інтер виходить з Суперліги

Міланський Інтер вийшов з європейської Суперліги, зробивши відповідну заяву.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Інтер підтверджує, що наш клуб більше не є частиною проєкту Суперліги. Ми завжди намагаємося надати уболівальникам футбол найвищої якості. Інноваційність та інклюзивність - частина нашого ДНК з моменту заснування клубу. Наші зусилля спрямовані на поліпшення індустрії футболу, і це не зміниться ніколи.

Інтер вважає, що футбол, як і всі сфери діяльності, повинен бути зацікавлений в постійному поліпшенні змагань, щоб дарувати емоції фанатам різного віку по всьому світу в рамках фінансової стійкості.

З цим баченням ми продовжимо працювати разом з усіма інституціями та зацікавленими сторонами для майбутнього спорту, який ми всі любимо", - йдеться у заяві.