Павелко: Вдячний Чеферіну за безкомпромісну позицію у питанні Суперліги

45-й Конгрес УЄФА підтвердив єдність європейської футбольної сім'ї.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"45-й Конгрес УЄФА підтвердив єдність європейської футбольної сім'ї і абсолютну підтримку курсу реформ, започаткованих президентом Александером Чеферіном.

Не менш важлива солідарна з УЄФА позиція ФІФА, яку озвучив президент федерації Джанні Інфантіно. Головним пріоритетом в роботі УЄФА залишається сталий розвиток всіх 55 асоціацій і рівні умови участі в єврокубках для всіх клубів національних ліг.

Пандемія боляче вдарила по всіх без винятку представників нашої футбольної громадськості, але це складне випробування повинно об'єднувати, робити нас тільки сильніше і об'єднувати навколо нових ідей для співпраці.

Вдячний президенту УЄФА за чітку і безкомпромісну позицію в цьому питанні, який був викладений в декларації Конгресу, яка засуджує створення Суперліги. Цей документ делегати Конгресу підтримали одноголосно.

Незважаючи на складні часи, європейська футбольна сім'я зберігає оптимізм і сподівається на якнайшвидше відновлення повноцінного футбольного життя", - зазначив Павелко.