Джерело - sport.ua.
Нещодавно створена Європейська Суперліга (ESL) повністю зупинена.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Італійські клуби залишають проєкт. Рома зробила запит до трьох італійських грандів з пропозицією вийти з ESL. Мілан вже залишив Суперлігу. Інтер і Ювентус теж близькі до цього рішення.
Ввечері 20 квітня відбулося засідання клубів за участю президента ESL Флорентіно Переса, де обговорювалося майбутнє Суперліги. Англійські клуби вже визначилися, яке рішення їм приймати, і дружно залишили проєкт. Їхній приклад наслідують й італійські команди.