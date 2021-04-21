Ввечері відбулося засідання за участю президента ESL Флорентіно Переса

Нещодавно створена Європейська Суперліга (ESL) повністю зупинена.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Італійські клуби залишають проєкт. Рома зробила запит до трьох італійських грандів з пропозицією вийти з ESL. Мілан вже залишив Суперлігу. Інтер і Ювентус теж близькі до цього рішення.

Ввечері 20 квітня відбулося засідання клубів за участю президента ESL Флорентіно Переса, де обговорювалося майбутнє Суперліги. Англійські клуби вже визначилися, яке рішення їм приймати, і дружно залишили проєкт. Їхній приклад наслідують й італійські команди.