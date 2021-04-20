Черговий клуб вирішив покинути Суперлігу

Манчестер Сіті вирішив відмовитись від участі у Суперлізі.

Про це повідомляє The Sun.

Керівництво Ман Сіті вже повідомило організаторам турніру, що виходить із 12-ти клубів-засновників Суперліги. За інформацією ЗМІ, усі 6 англійських клубів, які раніше погодились брати участь у новому турнірі, готують документи "на вихід".

Раніше, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенгем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Нагадаємо, Челсі готує документи для виходу із Суперліги.