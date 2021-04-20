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Навколо спорту

Реал можуть не допустити до єврокубків через Переса

Вчора 23:37 616 0
Реалу можуть заборонити участь в єврокубках через Переса
Реал можуть не допустити до єврокубків через Переса
#Реал, #Перес, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Реалу можуть заборонити участь в європейських змаганнях, поки на посаді президента клубу залишається Флорентіно Перес.

Про це повідомляє Telegraph Sport.

Такі санкції для Реала обумовлені тим, що Флорентіно Перес був призначений на пост глави Європейської Суперліги, створення якої вкрай негативно сприйняли ФІФА і УЄФА.

Раніше, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенгем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Нагадаємо, всі клуби Суперліги готуються покинути турнір.

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