Луческу визначився із заявкою на матч Кубка України

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо відправилось у Тернопіль на матч півфіналу Кубка України проти Агробізнеса.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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Головний тренер киян Мірча Луческу на матч взяв 21 гравця:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Захисники: Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Сідклей, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков;
Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес
Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.