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Луческу визначився із заявкою на матч Кубка України

Сьогодні 17:40 796 0
На матч відправився 21 гравець
Луческу визначився із заявкою на матч Кубка України
#Динамо, #Луческу, #Агробізнес

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо відправилось у Тернопіль на матч півфіналу Кубка України проти Агробізнеса.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Актуально: Агробізнес - Динамо: Де дивитися матч 1/2 фіналу Кубку України

Головний тренер киян Мірча Луческу на матч взяв 21 гравця:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Захисники: Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Сідклей, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков;

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.

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