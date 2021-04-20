Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення на користь Динамо у справі проти Сан-Паулу щодо трансферу колишнього півзахисника Че Че.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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Бразильський клуб намагався оскаржити рішення ФІФА, яке зобов'язало виплатити Динамо 2.65 млн євро заборгованості щодо трансферу експівзахисника. Проте CAS став на сторону київського клубу, зобов'язавши Сан-Паулу виплатити кошти киянам.
Крім відхиленої апеляції, Спортивний арбітражний суд зобов'язав бразильський клуб сплатити додаткові 400 тис євро штрафних санкцій, які були передбачені в трансферній угоді. Таким чином, загальна сума виплати Динамо складає 3.05 млн євро.
Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.