Кияни отримають майже 3 млн євро за просрочену виплату.

Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення на користь Динамо у справі проти Сан-Паулу щодо трансферу колишнього півзахисника Че Че.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Бразильський клуб намагався оскаржити рішення ФІФА, яке зобов'язало виплатити Динамо 2.65 млн євро заборгованості щодо трансферу експівзахисника. Проте CAS став на сторону київського клубу, зобов'язавши Сан-Паулу виплатити кошти киянам.

Крім відхиленої апеляції, Спортивний арбітражний суд зобов'язав бразильський клуб сплатити додаткові 400 тис євро штрафних санкцій, які були передбачені в трансферній угоді. Таким чином, загальна сума виплати Динамо складає 3.05 млн євро.

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.