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Визначилась заміна Моурінью у Тоттенгемі

Сьогодні 16:28 1394 0
Став відомий новий головний тренер Тоттенгема
Визначилась заміна Моурінью у Тоттенгемі
#Тоттенгем, #АПЛ, #Моурінью

Джерело - isport.ua.

Виконуючим обов’язки головного тренера Тоттенгема до кінця сезону призначений 29-річний Райан Мейсон.

Про це розповів президент клубу Деніел Леві.

Англієць останнім часом працював в академії клубу, а зараз буде виконувати обов'язки головного тренера. Допомагати Мейон будуть Кріс Пауелл і Найджел Гіббс.

"Ми віримо в нинішній склад команди. Попереду у нас фінал Кубка ліги і шість ігор в АПЛ. Ми повинні бути зосередитися на вдалому завершенні сезону", - заявив Леві.

Мейсон є вихованець Тоттенгема. У 2017 році, коли Райан виступав за Халл Сіті, він отримав перелом черепа в результаті зіткнення із захисником Челсі Гарі Кейхілл. У лютому 2018 року Мейсон оголосив про завершення ігрової кар'єри, а через рік повернувся в академію Тоттенгема.

Нагадаємо, Тоттенгем зв'язувався з Саррі після звільнення Моурінью.

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