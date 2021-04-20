Визначилась заміна Моурінью у Тоттенгемі

Став відомий новий головний тренер Тоттенгема

Виконуючим обов’язки головного тренера Тоттенгема до кінця сезону призначений 29-річний Райан Мейсон.

Про це розповів президент клубу Деніел Леві.

Англієць останнім часом працював в академії клубу, а зараз буде виконувати обов'язки головного тренера. Допомагати Мейон будуть Кріс Пауелл і Найджел Гіббс.

"Ми віримо в нинішній склад команди. Попереду у нас фінал Кубка ліги і шість ігор в АПЛ. Ми повинні бути зосередитися на вдалому завершенні сезону", - заявив Леві.

Мейсон є вихованець Тоттенгема. У 2017 році, коли Райан виступав за Халл Сіті, він отримав перелом черепа в результаті зіткнення із захисником Челсі Гарі Кейхілл. У лютому 2018 року Мейсон оголосив про завершення ігрової кар'єри, а через рік повернувся в академію Тоттенгема.

Нагадаємо, Тоттенгем зв'язувався з Саррі після звільнення Моурінью.