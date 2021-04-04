 Минай - Колос 0:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Минай - Колос 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 16:40 724 0
Матч завершився без забитих голів
Минай - Колос 0:0. Огляд матчу
#Минай, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі УПЛ Минай зустрічався з ковалівським Колосом.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 4 квітня

Минай - Колос 0:0

Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Олександр Петрусенко, Анатолій Нурієв, Антон Шиндер (Артем Мілевський 82), Василь Пиняшко (Угочукву Огбонная 82), Шеммі Маембе, Андрій Ткачук, Денис Кожанов (Рустам Ахмедзаде 88), Мислав Матіч, Максим Лопирьонок

Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Дмитро Хльобас 78), Денис Антюх (Євген Смирний 68), Віталій Гавриш, Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, В'ячеслав Чурко, Микита Кравченко, Павло Оріховський (Альваро Нгамба Таде 78), Олег Ільїн (Мамаду Ламін Данфа 68)

Попередження: Анатолій Нурієв 69, Угочукву Огбонная 86 - Олег Ільїн 29, Кирило Петров 49, Мамаду Ламін Данфа 79

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Рух у 20 турі УПЛ.

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