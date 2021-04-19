Матч Олександрія - Зоря відбудеться з глядачами

Команди зіграють в середу, о 18:30

Джерело - ФК Олександрія.

Матч 1/2 фіналу Кубка України між Олександрією і Зорею пройде з глядачами на трибунах.

Про це повідомляє пресслужба олександрійського клубу.

Кіровоградська область знаходиться в жовтій зоні зараження COVID-19, що передбачає доступ обмеженої кількості уболівальників на трибуни.

Олександрія вже розпочала реалізацію квитків на кубковий матч. Придбати квитки можна онлайн, або в касах стадіону Ніка.

У чвертьфіналі Кубка Олександрія пройшла Дніпро-1 (4:3 по пенальті), а Зоря обіграла Верес (2:1).

Півфінальний поєдинок відбудеться в середу, 21 квітня. Початок гри - о 18:30.