 Олександрія - Зоря: дивитися онлайн півфінал Кубку України 21.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Сьогодні 01:34 435 0

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме Зорю в другому півфіналі Кубку України 2020/21. Матч відбудеться в середу, 21 квітня, о 18:30. 

Пряму трансляці. поєдинку покаже телеканал Футбол 1. Також онлайн матч Олександрія - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Олександрія розпочала турнірний шлях із 1/16 фіналу, вигравши в Інгульця (4:1), в 1/8 підопічні Шарана пройшли Минай (3:0), а в чвертьфіналі - Дніпро-1 (1:2). Зоря в 1/8 фіналу вибила Десну (0:1), а в чвертьфіналі перемогли Верес (1:2).

В іншій півфінальній грі київське Динамо зіграє в Тернополі з Агробізнесом.

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