Визначено найкращого тренера 22 туру УПЛ

Ним став наставник Динамо

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого тренера 22-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Ним став наставник Динамо - Мірча Луческу.

Підопічні румунського фахівця завдали умовно виїзної поразки Шахтарю (1:0), наростивши відрив від найближчого переслідувача до 10 очок.

Мірча Луческу отримав 4,8 бала з 5 можливих від експертної комісії.

Зазначимо, востаннє Динамо програвало ще в листопаді - після тих 0:3 від Шахтаря київська команда 13 матчів поспіль не знає поразок. За цей час вдалося виграти відразу 11 матчів при лише двох нічиїх при тому, що Динамо нерідко виграє з різницею в лише один гол і є лідером за вольовими результатами (по три перемоги та нічиї в тих матчах, де кияни пропускали першими).

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.