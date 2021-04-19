 Визначено найкращого тренера 22 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Визначено найкращого тренера 22 туру УПЛ

Сьогодні 18:25 861 0
Ним став наставник Динамо
Визначено найкращого тренера 22 туру УПЛ
#Динамо, #Луческу

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого тренера 22-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Ним став наставник Динамо - Мірча Луческу.

Підопічні румунського фахівця завдали умовно виїзної поразки Шахтарю (1:0), наростивши відрив від найближчого переслідувача до 10 очок.

Мірча Луческу отримав 4,8 бала з 5 можливих від експертної комісії.

Зазначимо, востаннє Динамо програвало ще в листопаді - після тих 0:3 від Шахтаря київська команда 13 матчів поспіль не знає поразок. За цей час вдалося виграти відразу 11 матчів при лише двох нічиїх при тому, що Динамо нерідко виграє з різницею в лише один гол і є лідером за вольовими результатами (по три перемоги та нічиї в тих матчах, де кияни пропускали першими).

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.

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