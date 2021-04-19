Карпати розгромили Рубікон. Результати матчів 18 туру Другої ліги

Карпати Галич та Ужгород втримують лідерство у групі А

Джерело - Чемпіон.

У 18 турі української Другої ліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга

18 тур, 19 квітня

Група А

Карпати (Галич) - Волинь-2 (Луцьк) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Худобяк, 2:0 - 90 Вербний

Рубікон (Вишневе) - Карпати (Львів) 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Енете, 0:2 - 33 Бичек, 0:3 - 89 Калинчук

Нива (Вінниця) - ФК Ужгород 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Хохлов, 2:0 - 15 Сербул, 3:0 - 46 Маляренко, 4:0 - 70 Загорулько, 4:1 - 71 Чонка

Група Б

Металург (Запоріжжя) - Яруд (Маріуполь) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Сарапій, 2:0 - 51 Загальський, 2:1 - 73 Асєєв

Реал Фарма (Одеса) - Перемога (Дніпро) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Федоров, 2:0 - 85 Плачков

Раніше, Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19.