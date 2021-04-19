Карпати розгромили Рубікон. Результати матчів 18 туру Другої ліги

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У 18 турі української Другої ліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат України - Друга ліга
18 тур, 19 квітня
Група А
Карпати (Галич) - Волинь-2 (Луцьк) 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Худобяк, 2:0 - 90 Вербний
Рубікон (Вишневе) - Карпати (Львів) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Енете, 0:2 - 33 Бичек, 0:3 - 89 Калинчук
Нива (Вінниця) - ФК Ужгород 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Хохлов, 2:0 - 15 Сербул, 3:0 - 46 Маляренко, 4:0 - 70 Загорулько, 4:1 - 71 Чонка
Група Б
Металург (Запоріжжя) - Яруд (Маріуполь) 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Сарапій, 2:0 - 51 Загальський, 2:1 - 73 Асєєв
Реал Фарма (Одеса) - Перемога (Дніпро) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Федоров, 2:0 - 85 Плачков
Раніше, Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19.