Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати розпочали вакцинацію від Covid-19 своїх патронів. Головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка обурила ініціатива львівських Карпат вакцинувати патронів свого клубу. Ляшко пообіцяв розібратися, яким чином Карпатам дісталася доза вакцини.

Лікар висловив своє обурення прямо під постом одного з уболівальників львів'ян.

Реакція на коментар Ляшка не змусила на себе довго чекати.

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