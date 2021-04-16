 Ляшко загрожує українському футбольному клубу через вакцинацію від COVID-19 | Блоги | Champion.com.ua
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 17:04 1077
Мілевський: Мені здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють - вже все
Сьогодні 21:25 142
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:00 1761
Донбас переграв Сокіл у першому матчі фіналу плей-оф УХЛ
Сьогодні 20:09 556
Тайсон залишив Шахтар
Сьогодні 19:53 464
Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью
Сьогодні 19:08 742
Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 705
Калініна вийшла до четвертого кола турніру ITF у Португалії
Сьогодні 18:24 263
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
Сьогодні 17:56 459
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Сьогодні 17:39 377
Блоги
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:18 214
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:04 523
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:39 377
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:43 984
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:30 1292
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10437
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 325
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6359
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:50 778
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:31 4328
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19

Сьогодні 20:04 Андрій Твердохліб 524 0
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати розпочали вакцинацію від Covid-19 своїх патронів. Головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка обурила ініціатива львівських Карпат вакцинувати патронів свого клубу. Ляшко пообіцяв розібратися, яким чином Карпатам дісталася доза вакцини.

Лікар висловив своє обурення прямо під постом одного з уболівальників львів'ян.

Реакція на коментар Ляшка не змусила на себе довго чекати.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()