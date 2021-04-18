Інгулець зіграв внічию з Рухом у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець у 22 турі Української Прем'єр-ліги вдома зіграв внічию з Рухом.
Матч завершився з рахунком 0:0.
На 33-й хвилині матчі півзахисник львівського клубу Юрій Климчук не реалізував пенальті.
Чемпіонат України – УПЛ
22 тур, 18 квітня
Інгулець – Рух 0:0
Інгулець: Володимир Кринський, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець, Олександр Козак (Ілля Шевцов 74), Младен Бартулович (Денис Васін 55), Ілля Коваленко (Денис Янаков 55), Олександр Кучеренко, Михайло Шишка, Денис Балан, Ніка Сітчінава, Олег Синьогуб
Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Юрій Климчук (Андрій Борячук 67), Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Данило Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Білий, Мілош Стаменкович, Андрій Кухарук
Попередження: Ніка Сітчінава 23, Євген Запорожець 58, Михайло Шишка 67 - Валерій Федорчук 24, Мар'ян Мисик 41, Андрій Борячук 70
Раніше, Динамо мінімально перемогло Шахтар.