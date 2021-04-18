Микола Матвієнко може змінити клуб

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко після завершення матчу проти Динамо спілкувався з відомим агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою щодо свого переходу в Тоттенгем.

Про це повідомляє Football.ua.

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За повідомленням джерела, до клієнтської бази цього агента входять зірки першої величини – гравці "шпор" Сон Хин Мін та Деле Аллі, захисник Реала Рафаель Варан та інші.

Відзначимо, що до українця раніше проявляли інтерес інші англійської Прем'єр-ліги - Арсенал, Вест Гем і Ліверпуль.

Раніше, Луческу прокоментував українське Класіко.