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Матвієнко може перейти у Тоттенгем

Сьогодні 13:26 387 0
Микола Матвієнко може змінити клуб
Матвієнко може перейти у Тоттенгем
#Матвієнко, #Тоттенгем

Джерело - football.ua.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко після завершення матчу проти Динамо спілкувався з відомим агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою щодо свого переходу в Тоттенгем.

Про це повідомляє Football.ua.

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За повідомленням джерела, до клієнтської бази цього агента входять зірки першої величини – гравці "шпор" Сон Хин Мін та Деле Аллі, захисник Реала Рафаель Варан та інші.

Відзначимо, що до українця раніше проявляли інтерес інші англійської Прем'єр-ліги - Арсенал, Вест Гем і Ліверпуль.

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