 Де Пена: Чемпіонство Динамо ще не гарантоване | Футбол | Champion.com.ua
Редкач поступився Прогрейсу технічним рішенням
Сьогодні 07:25 1223
Колос прийме Дніпро-1, Інгулець зіграє з Рухом: Матчі 22 туру УПЛ
Сьогодні 08:10 401
Редкач - Прогрейс: Як це було
Сьогодні 07:15 8989
Барселона знищила Атлетік у фіналі Кубка Іспанії
Сьогодні 00:38 831
Динамо мінімально перемогло Шахтар у 21 турі УПЛ
Вчора 21:20 10877 3
Шахтар - Динамо Київ 0:1. Як це було
Вчора 21:20 11049
Флік покине Баварію по завершенню сезону
Вчора 20:08 730
Ворскла упевнено перемогла Зорю в 22 турі УПЛ
Вчора 18:53 928 1
Минай розібрався з Десною у 22 турі УПЛ
Вчора 15:54 1142
Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 13:26 2779
Блоги
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 952
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1117
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1245
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10341 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1002
Прямі трансляції
Навколо спорту

Де Пена: Чемпіонство Динамо ще не гарантоване

Сьогодні 11:13 291 0
Де Пена: Чемпіонство Динамо ще не гарантоване
Де Пена: Чемпіонство Динамо ще не гарантоване
#Динамо, #Де Пена, #Шахтар

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Карлос де Пена оцінив перемогу над Шахтарем в рамках 22-го туру УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Шахтарю потрібна була перемога за будь-яку ціну, вони намагалися забити гол. А для нас навіть нічия стала б хорошим результатом. Тому ми обрали вичікувальну тактику. Ми оборонялися і намагалися зловити суперника на контратаках.

Актуально: Шахтар Донецьк - Динамо Київ 0:1. Огляд матчу

Це був хороший матч для нас. Так, володіння м'ячем було за Шахтарем. Але ми виграли. Цей поєдинок був схожий на матч за Суперкубок. Ми дуже задоволені, що взяли три очки. Але попереду ще чотири тури, і чемпіонство ще не гарантоване.

Зазвичай тренер визначає, хто буде бити пенальті. Я був упевнений, що заб'ю. І я хотів виконати цей 11-метровий. Удар вийшов хороший. Трубін – сильний воротар, до того ж дуже високий. Він був близьким до того, щоб дотягнутися до м'яча, вгадав напрямок, але удар прийшовся точно в кут. Я щасливий, що цей гол приніс нашій команді перемогу.

Ми дуже близькі до чемпіонства, залишилася одна перемога, щоб оформити титул. Але зараз нам потрібно сфокусувати увагу на Кубку України, це також важливий турнір для нас. У середу нам належить зіграти півфінальний матч. Ми повинні пройти у фінал. Хоча ми чекаємо важкої гри. Наш суперник вибив Шахтар із Кубка. Ми повинні повністю сконцентруватися на цьому матчі, а потім – на грі з Інгульцем, перемога в якій гарантує нам золоті медалі", – розповів Де Пена.

Раніше, Луческу прокоментував українське Класіко.

Коментарі ()