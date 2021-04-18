Де Пена: Чемпіонство Динамо ще не гарантоване

Півзахисник Динамо Карлос де Пена оцінив перемогу над Шахтарем в рамках 22-го туру УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Шахтарю потрібна була перемога за будь-яку ціну, вони намагалися забити гол. А для нас навіть нічия стала б хорошим результатом. Тому ми обрали вичікувальну тактику. Ми оборонялися і намагалися зловити суперника на контратаках.

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Це був хороший матч для нас. Так, володіння м'ячем було за Шахтарем. Але ми виграли. Цей поєдинок був схожий на матч за Суперкубок. Ми дуже задоволені, що взяли три очки. Але попереду ще чотири тури, і чемпіонство ще не гарантоване.

Зазвичай тренер визначає, хто буде бити пенальті. Я був упевнений, що заб'ю. І я хотів виконати цей 11-метровий. Удар вийшов хороший. Трубін – сильний воротар, до того ж дуже високий. Він був близьким до того, щоб дотягнутися до м'яча, вгадав напрямок, але удар прийшовся точно в кут. Я щасливий, що цей гол приніс нашій команді перемогу.

Ми дуже близькі до чемпіонства, залишилася одна перемога, щоб оформити титул. Але зараз нам потрібно сфокусувати увагу на Кубку України, це також важливий турнір для нас. У середу нам належить зіграти півфінальний матч. Ми повинні пройти у фінал. Хоча ми чекаємо важкої гри. Наш суперник вибив Шахтар із Кубка. Ми повинні повністю сконцентруватися на цьому матчі, а потім – на грі з Інгульцем, перемога в якій гарантує нам золоті медалі", – розповів Де Пена.