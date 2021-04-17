Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла приймала луганську Зорю в рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 17 квітня
Голи: 1:0 - 8 Степанюк, 2:0 - 24 Кулач, 3:0 - 33 Кулач, 4:0 - 49 Кулач, 4:1 - 79 автогол Тілль, 4:2 - 90+3 Фаворов
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Альюн, Пердута(Сапай 57), Якубу, Скляр(Челядін 80), Тілль, Пулін, Степанюк(Луізао 76), Кулач(Кравчук 76)
Запасні: Ткаченко, Сапай, Хрипчук, Луізао, Челядін, Ребенок, Кравчук
Зоря: Васіль, Хомченовський, Вернидуб, Іванісеня, Жуніньо, Цвек(Луньов 56), Кочергін, Назарина(Фаворов 82), Юрченко, Шахаб(Гладкий 56), Аллахяр(Алефрієнко 82)
Запасні: Мацапура, Руфаті, Фаворов, Циганікс, Гринь, Казаков, Луньов, Алефрієнко, Гладкий
Жовті картки: Цвек(9), Шахаб(34), Вернидуб(40), Якубу(48), Хомченовський(62), Жуніньо(83)
Незарахований гол: Кравчук(86)
Раніше Минай розібрався з Десною.