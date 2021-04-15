Фахівець може очолити мюнхенську Баварію

Головний тренер РБ Лейпцига Юліан Нагельсманн може залишити німецький клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє Sport1.

Інтерес до 33-річного фахівця проявляє мюнхенська Баварія. Вся річ у тому, що Ханс-Дітер Флік є одним з кандидатів на посаду головного тренера збірної Німеччини, яку влітку покине Йоахим Лев.

Бики побоюються, що Баварія захоче домовитися з Нагельсманном. Керівництво Лейпцига ще не отримував жодних запитів, однак вони не хочуть відпускати наставника. Якщо ж пропозиція надійде, то вони розлучаться з Юліаном за 15-20 млн євро.

Зараз бики посідають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, поступаючись Баварії п'ять очок.

Нагадаємо, Нагельсманн тренує РБ Лейпциг з 2019 року. Раніше фахівець очолював Гоффенгайм.