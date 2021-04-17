 Баварія переграла Вольфсбург та інші результати 29 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 квітня, відбулися матчі 29 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 квітня, 29 тур

Аугсбург - Армінія 0:0

Боруссія М - Айнтрахт 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Гінтер, 2:0 - 60 Хофманн, 3:0 - 67 Бенсебаїні, 4:0 - 90+5 Вольф

Вольфсбург - Баварія 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 15 Мусіала, 0:2 - 24 Шопо-Мотінг, 1:2 - 35 Вегхорст, 1:3 - 37 Мусіала, 2:3 - Філіпп

Уніон Берлін - Штутшарт 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Промель, 2:0 - 43 Муса, 2:1 - 49 Форстер

Фрайбург - Шальке 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Холлер, 2:0 - 22 Шалаї, 3:0 - 50 Гюнтер, 4:0 - 74 Гюнтер

Нагадаємо, Лейпциг зіграв внічию з Гоффенгаймом.

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