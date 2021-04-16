 Бензема близький до продовження контракту з Реалом | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Вчора 17:04 1278
Оголошено дату бою Лопес - Камбосос
Вчора 22:12 574
Мілевський: Мені здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють - вже все
Вчора 21:25 266
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція
Вчора 21:00 1826
Донбас переграв Сокіл у першому матчі фіналу плей-оф УХЛ
Вчора 20:09 927
Тайсон залишив Шахтар
Вчора 19:53 555
Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью
Вчора 19:08 832
Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ
Вчора 18:51 814
Калініна вийшла до четвертого кола турніру ITF у Португалії
Вчора 18:24 296
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
Вчора 17:56 531
Блоги
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили Андрій Твердохліб
Вчора 21:18 492
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
Вчора 20:04 628
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
Вчора 17:39 474
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Вчора 09:43 1016
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:30 1507
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10437
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 326
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6363
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:50 779
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:31 4334
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бензема близький до продовження контракту з Реалом

Вчора 22:32 385 0
Форвард продовжить виступати за мадридський клуб
Бензема близький до продовження контракту з Реалом
#Реал, #Бензема

Джерело - isport.ua.

Форвард Реала Карім Бензема має продовжити виступати за мадридський клуб.

Про це повідомляє Marca.

Сторони близькі до продовження контракту, який закінчується влітку 2022 року. Реал запропонував французу угоду до 2023 року.

Відзначається, що Бензема підпише контракт до кінця нинішнього сезону. Нападник має намір продовжити виступати за клуб, адже у нього хороші відносини з керівництвом і тренерським штабом.

У поточному розіграші чемпіонату Іспанії Бензема провів 26 ігор, в яких забив 19 голів і виконав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал погодив новий контракт з Модричем.

Коментарі ()