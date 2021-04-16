Бензема близький до продовження контракту з Реалом

Форвард продовжить виступати за мадридський клуб

Форвард Реала Карім Бензема має продовжити виступати за мадридський клуб.

Про це повідомляє Marca.

Сторони близькі до продовження контракту, який закінчується влітку 2022 року. Реал запропонував французу угоду до 2023 року.

Відзначається, що Бензема підпише контракт до кінця нинішнього сезону. Нападник має намір продовжити виступати за клуб, адже у нього хороші відносини з керівництвом і тренерським штабом.

У поточному розіграші чемпіонату Іспанії Бензема провів 26 ігор, в яких забив 19 голів і виконав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал погодив новий контракт з Модричем.