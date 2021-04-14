КДК УАФ відклав розгляд справи Гельзіна

Дата наступного засідання - 22 квітня

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу задовольнив чергове клопотання президента донецького Олімпіка Владислава Гельзіна і відклав розгляд його справи.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

КДК УАФ визначив дату наступного засідання у справі - 22 квітня 2021-го року.

Відзначимо, що шостого березня Гельзін увірвався в суддівську кімнату, а потім вжив нецензурні вирази в прямому ефірі.

Раніше, Гельзін заявив, що вже відсвяткували перемогу по стадіону Чорноморець, а американці раптом вирішили далі йти без нас.