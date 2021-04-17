Роман Яремчук може змінити клуб

Нападник збірної України і Гента Роман Яремчук в літнє трансферне вікно може змінити клуб.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Інтерес до 25-річного нападника проявляє представник англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон, який відчуває нині кадровий дефіцит гравців атаки.

Яремчук в силу своїх антропометричних характеристик ідеально підходить під тип футболіста, якого "вовки" підшукують на трансферному ринку.

Гент готовий відпустити Яремчука влітку, але тільки в обмін на 18 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що Яремчук хоче визначитися з новою командою до Євро-2020.