 Яремчук хоче визначитися з новою командою до Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Яремчук хоче визначитися з новою командою до Євро-2020

Сьогодні 10:14 834 0
Роман Яремчук планує змінити клуб
Яремчук хоче визначитися з новою командою до Євро-2020
#Яремчук, #Гент

Джерело - isport.ua.

Український форвард Гента Роман Яремчук хоче домовитися про трансфер з новою командою до початку Євро-2020.

Про це повідомляє HLN.

Причиною поспіху є те, що футболіст не бажає мати клопоту під час турніру, тому сподівається залагодити це питання до початку чемпіонату Європи.

Гент планує виручити за трансфер близько 20 млн євро, мінімальна сума - 15 млн.

Останній матч Яремчука в Генті може відбутися 18 квітня проти Зюлте-Варегема. Якщо команда не потрапить в топ-8, вона не буде грати в плей-оф за Лігу конференцій і завершить сезон.

У поточному сезоні українець взяв участь в 36 матчах, в яких забив 18 голів і зробив 6 ассистов.

Нагадаємо, Яремчук - найгірший гравець матчу Стандард - Гент.

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