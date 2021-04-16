Джерело - Чемпіон.
У матчі 22-го туру української Прем’єр-Ліги Львів переграв Олександрію.
Львів - Олександрія 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 30 Устименко, 1:1 - 39 Ернест, 2:1 - 43 Білик (авт), 3:1 - 55 Нич
ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Іван Брікнер (Рафаель Сабіно 81), Альваро Тавареш (Ренан Абнер до Кармо де Олівейра 81), Назарій Нич, Олександр Романчук, Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Андрій Бусько, Ернест Антві, Максим Грисьо
ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Дришлюк, Владислав Бабогло (Максим Третьяков 46), Денис Мірошниченко (Валерій Лучкевич 46), Павло Пашаєв (Тимур Стецьков 57), Дмитро Шастал (Андрій Новіков 57), Дмитро Гречишкін, Роман Вантух (Богдан Мишенко 74), Валерій Бондаренко, Каспарс Дубра, Денис Устименко
Попередження: Ернест Антві 61 - Каспарс Дубра 74, Дмитро Гречишкін 85.
Нагадаємо, Ворскла мінімально перемогла Львів у 21 турі УПЛ.