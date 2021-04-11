Ворскла мінімально перемогла Львів у 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла приймала Львів у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.
Полтавський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 2:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 11 квітня
Ворскла - Львів 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Кане, 2:0 - 50 Кулач, 2:1 - 72 Довгий
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Якубу(Сапай 90+3), Пердута, Скляр, Луізао(Альюн 46), Тілль, Кане(Челядін 82), Степанюк, Кулач(Кравчук 90+4)
Запасні: Ткаченко, Альюн, Сапай, Сємілєт, Челядін, Ребенок, Кравчук
Львів: Ільющенков, Нич, Брікнер(Довгий 61), Бусько(Лобай 82), Грисьо(Сабіно 82), Семенів, Романчук, Якімець, Альваро(Ренан 61), Чір'як, Махмутовіч
Запасні: Костик, Захарків, Лобай, Довгий, Сабіно, Ренан, Маруан, Крушинський, Ременяк
Жовті картки: Махмутовіч(8), Якубу(14), Чір'як(27), Грисьо(28), Кане(32), Скляр(90)
Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Інгулець.