 Шаран виставив експериментальний склад на матч зі Львовом | Футбол | Champion.com.ua
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Шаран виставив експериментальний склад на матч зі Львовом

Сьогодні 16:24 305 0
Початок матчу о 17:00
Шаран виставив експериментальний склад на матч зі Львовом
#Олександрія, #Львів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбудеться матч 22-го туру УПЛ Львів - Олександрія. Початок матчу о 17:00.

Стали відомі стартові склади команд:

ФК Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер, Довгий, Альваро, Бусько, Нич

Запасні: Костик, Маруан, Крушинський, Сабіно, Захарків, Лобай, Ременяк, Ренан, Семенів

Актуально:ФК Львів - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

ФК Олександрія: Білик, Бабогло, Мірошніченко, Дришлюк, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра, Устименко

Запасні: Паньків, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Третьяков, Лучкевич, Банада, Новіков

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