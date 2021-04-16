Шаран виставив експериментальний склад на матч зі Львовом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбудеться матч 22-го туру УПЛ Львів - Олександрія. Початок матчу о 17:00.
Стали відомі стартові склади команд:
ФК Львів: Ільющенков, Якімець, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер, Довгий, Альваро, Бусько, Нич
Запасні: Костик, Маруан, Крушинський, Сабіно, Захарків, Лобай, Ременяк, Ренан, Семенів
Актуально:ФК Львів - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ
ФК Олександрія: Білик, Бабогло, Мірошніченко, Дришлюк, Пашаєв, Шастал, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра, Устименко
Запасні: Паньків, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Третьяков, Лучкевич, Банада, Новіков