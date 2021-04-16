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Навколо спорту

Захисник Роми став жертвою грабіжників

Вчора 23:39 284 0
Злочинці проникли у будинок Смоллінга
Захисник Роми став жертвою грабіжників
#Смоллінг, #Рома

Джерело - sport.ua.

Минулої ночі захисник Роми Кріс Смоллінг став жертвою грабіжників. 

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Злочинці вночі проникли в будинок, в той час, як гравець і його сім'я (дружина і 2-річний син) спали.

Грабіжники змусили Смоллінг відкрити сейф і забрали коштовності, які в ньому знаходилися. Після того, як злочинці пішли, дружина Смоллінга викликала поліцію, яка почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, вчора Рома вийшла до півфіналу Ліги Європи, зумівши відстояти нічию у другому матчі з Аяксом.

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