 Арсенал знищив Славію, Вільярреал переграв Динамо. Результати матчів Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал знищив Славію, Вільярреал переграв Динамо. Результати матчів Ліги Європи

Вчора 23:52 430 0
Визначилися півфіналісти Ліги Європи
Арсенал знищив Славію, Вільярреал переграв Динамо. Результати матчів Ліги Європи
#МЮ, #Арсенал, #Рома, #Аякс, #Славія, #Гранада, #Вільярреал, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

За їх підсумками до півфіналу турніру вийшли Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Рома та Арсенал.

Ліга Європи
1/4 фіналу, матч-відповідь
15 квітня

Вільярреал - Динамо Загреб 2:1 (2:0) 

Голи: 1:0 - 36 Пако, 2:0 - 43 Морено, 2:1 - 75 Оршич

Перший матч 1:0

Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0 (1:0) 

Голи: 1:0 - 6 Кавані, 2:0 - 90 Вальєхо (авт)

Перший матч 2:0

Рома - Аякс 1:1 (0:0) 

Голи: 0:1 - 49 Броббі, 1:1 - 72 Джеко

Перший матч 2:1

Славія - Арсенал 0:4 (0:3) 

Голи: 0:1 - 18 Пепе, 0:2 - 21 Лаказетт, 0:3 - 24 Сака, 0:4 - 77 Лаказетт

Перший матч 1:1

Раніше, визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.

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