Визначилися півфіналісти Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.
За їх підсумками до півфіналу турніру вийшли Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Рома та Арсенал.
Ліга Європи
1/4 фіналу, матч-відповідь
15 квітня
Вільярреал - Динамо Загреб 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 36 Пако, 2:0 - 43 Морено, 2:1 - 75 Оршич
Перший матч 1:0
Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Кавані, 2:0 - 90 Вальєхо (авт)
Перший матч 2:0
Рома - Аякс 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Броббі, 1:1 - 72 Джеко
Перший матч 2:1
Славія - Арсенал 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 18 Пепе, 0:2 - 21 Лаказетт, 0:3 - 24 Сака, 0:4 - 77 Лаказетт
Перший матч 1:1
Раніше, визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.