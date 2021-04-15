Визначилися півфіналісти Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

За їх підсумками до півфіналу турніру вийшли Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Рома та Арсенал.

Ліга Європи

1/4 фіналу, матч-відповідь

15 квітня

Вільярреал - Динамо Загреб 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Пако, 2:0 - 43 Морено, 2:1 - 75 Оршич

Перший матч 1:0

Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Кавані, 2:0 - 90 Вальєхо (авт)

Перший матч 2:0

Рома - Аякс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Броббі, 1:1 - 72 Джеко

Перший матч 2:1

Славія - Арсенал 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Пепе, 0:2 - 21 Лаказетт, 0:3 - 24 Сака, 0:4 - 77 Лаказетт

Перший матч 1:1

Раніше, визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.