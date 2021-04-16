Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 22-му турі української Першої ліги відбулося шість матчів.
Агробізнес - Гірник-Спорт 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Черненко, 1:1 - 32 Романов
ВПК-Агро - Прикарпаття 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Барчук, 1:1 - 39 Бєляєв
Кремінь - Чорноморець 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Галата, 1:1 - 21 Кравченко
Миколаїв - Оболонь 5:3 (4:3)
Голи: 1:0 - 9 Паламар, 2:0 - 16 Кравченко, 3:0 - 18 Одарюк, 3:1 - 20 Мурза, 3:2 - 28 Щебетун, 4:2 - 45+1 Кравченко, 4:3 - 45+3 Савченко, 5:3 - 53 Паламар
Нива - Верес 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 20 Панасенко
Полісся - Альянс 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 14 Ковальов, 1:1 - 28 Піднебенной, 1:2 - 32 Шарай
Раніше, Гельзін заявив, що вже відсвяткували перемогу по стадіону Чорноморець, а американці раптом вирішили далі йти без нас.