 Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги

Сьогодні 17:56 322 0
Миколаїв і Оболонь у першому таймі матчу забили аж сім голів
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
#Верес, #Нива, #Кремінь

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі української Першої ліги відбулося шість матчів.

Чемпіонат України - Перша ліга
22 тур, 16 квітня

Агробізнес - Гірник-Спорт 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Черненко, 1:1 - 32 Романов

ВПК-Агро - Прикарпаття 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Барчук, 1:1 - 39 Бєляєв

Кремінь - Чорноморець 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Галата, 1:1 - 21 Кравченко

Миколаїв - Оболонь 5:3 (4:3)

Голи: 1:0 - 9 Паламар, 2:0 - 16 Кравченко, 3:0 - 18 Одарюк, 3:1 - 20 Мурза, 3:2 - 28 Щебетун, 4:2 - 45+1 Кравченко, 4:3 - 45+3 Савченко, 5:3 - 53 Паламар

Нива - Верес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Панасенко

Полісся - Альянс 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 14 Ковальов, 1:1 - 28 Піднебенной, 1:2 - 32 Шарай

Раніше, Гельзін заявив, що вже відсвяткували перемогу по стадіону Чорноморець, а американці раптом вирішили далі йти без нас.

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